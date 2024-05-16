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В Пентагоне оценили уровень коррупции на Украине

Инспектор Пентагона назвала коррупцию на Украине одной из высочайших в Европе

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Shutterstock

Уровень коррупции на Украине является одним из самых высоких в Европе из-за взяток, откатов и завышения цен, сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч в докладе, который был направлен в конгресс США. Об этом пишет РИА Новости.

«Восприятие коррупции снизилось с 2013 года на Украине, но правительство страны остается одним из наименее прозрачных в Европе», — отмечается в документе.

По словам аудитора Пентагона, вооруженный конфликт на Украине способствует развитию коррупции «в том числе взяточничества и откатов, завышения затрат на закупки в министерстве обороны». Он добавил, что коррупционные преступления происходят на фоне непрозрачности процесса закупок вооружения в связи с их секретностью.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что невероятный уровень коррупции на Украине раздражает США. По ее словам, зашкаливающая коррупция Киева компрометирует Вашингтон перед предстоящими президентскими выборами. Она добавила, что поставляемое Украине оружие уже было обнаружено на Ближнем Востоке, поэтому говорить о надзоре за военной помощью Киеву не имеет смысла.

Ранее на Украине арестовали экс-главу Фонда госимущества.

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