Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взрывоопасный предмет найден под розовым Mercedes-Benz в Москве, на место едут саперы

В Москве неизвестные положили подозрительный предмет под розовый Mercedes-Benz

В Москве под автомобилем Mercedes-Benz найден подозрительный предмет, на место происшествия везут робот для разминирования. Об этом сообщается в Telegram-канале 360.ru.

Инцидент произошел на Березовой аллее (улица на севере Москвы). Подозрительный предмет обнаружили под задней частью автомобиля Mercedes-Benz розового цвета. На место происшествия прибыли полицейские и кинологи, территория вокруг оцеплена. Ожидается прибытие робота для разминирования, его везут на место.

До этого в Краснодаре водитель Lada c чеченскими номерами припарковался на ноге у лежащего на земле человека, которому стало плохо у аптеки.

Также стало известно, что в Новосибирске мужчина без одежды выбросил с 7 этажа велосипед и повредил автомобиль.

Ранее власти Москвы призвали автомобилистов не парковать машины под деревьями из-за ливня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами