Взрывоопасный предмет найден под розовым Mercedes-Benz в Москве, на место едут саперы

В Москве под автомобилем Mercedes-Benz найден подозрительный предмет, на место происшествия везут робот для разминирования. Об этом сообщается в Telegram-канале 360.ru.

Инцидент произошел на Березовой аллее (улица на севере Москвы). Подозрительный предмет обнаружили под задней частью автомобиля Mercedes-Benz розового цвета. На место происшествия прибыли полицейские и кинологи, территория вокруг оцеплена. Ожидается прибытие робота для разминирования, его везут на место.

До этого в Краснодаре водитель Lada c чеченскими номерами припарковался на ноге у лежащего на земле человека, которому стало плохо у аптеки.

Также стало известно, что в Новосибирске мужчина без одежды выбросил с 7 этажа велосипед и повредил автомобиль.

Ранее власти Москвы призвали автомобилистов не парковать машины под деревьями из-за ливня.