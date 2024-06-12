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Ивлеева поздравила с Днем России цитатой Лермонтова

Блогерша Ивлеева призвала читать русскую классику в честь Дня России

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Телеграм-канал Настя Ивлеева

Блогерша Настя Ивлеева в Telegram-канале поздравила фанатов с Днем России и призвала читать русскую классику, чтобы «понять» страну.

«Россия — это уникальная культура. И архитектура, и самобытные традиции, и русский театр, и балет. Но для меня, ярче всего культура и дух России отражается в произведениях наших великих писателей», — отметила блогерша.

Свое поздравление бывшая ведущая «Орла и решки» сопроводила цитатой из «Героя нашего времени» Михаила Лермонтова:

«Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить, не знаю, достойно порицания или похвалы — это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла...»

До этого сообщалось, что Ивлеева опубликовала четыре фотографии из монастыря после скандала с «голой вечеринкой». На одном из снимков блогерша делает селфи напротив иконы, на другом она позирует у окна монастыря, а на третьем и четвертом — демонстрирует роспись стен храма.

Недавно Ивлеева дала первое интервью после «голой вечеринки». Блогерша сообщила, что в марте ездила в Донбасс. Телеведущая также заявила, что никогда не планировала уезжать из России, и рассказала об отношении к президенту. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали Пушкина «примером для мигрантов».

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