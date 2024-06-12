В Британии предположили, откуда будут взлетать украинские F-16

Украинские истребители F-16 будут взлетать в Румынии для того, чтобы начать боевое задание. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Очевидно, что настоящая цель — эксплуатировать F-16 с баз в Румынии <...> Я думаю, что они не хотят, чтобы румыны нервничали, поэтому рассказывают всем эту историю о том, что будут переправлять самолеты из Румынии на Украину, затем вооружать их и только потом вводить в бой», — заявил Меркурис.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению эксперта, очень высок шанс того, что румынские авиабазы будут уничтожены, если факт использования этих истребителей для боевых заданий будет подтвержден.

До этого министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые обновленные истребители F-16 будут переданы украинской армии уже этим летом.

Ранее в России объявили премию за сбитый самолет F-16.