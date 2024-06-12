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На саммите НАТО назвали условие для вступления Украины в альянс

Столтенберг: для вступления в НАТО Украина должна победить в конфликте с РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Участники саммита Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне заявили, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает ТАСС.

«Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы Украина стала членом альянса», — заявил Столтенберг.

В среду стало известно, что власти Украины и Соединенных Штатов 13 июня подпишут исполнительное соглашение о гарантиях безопасности.

12 июня обозреватель испанской газеты Vanguardia Хавьер Мелеро призвал Евросоюз воздержаться от «зловещих интересов» Соединенных Штатов и НАТО, которые они преследуют на Украине.

Член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон исключил отправку американских военных на Украину.

Ранее в ЕС назвали победу России на Украине самым опасным, что может случиться с Западом.

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