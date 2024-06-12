На Кубани мужчина ранил лошадь ножом и не смог объяснить свой поступок

В Краснодарском крае мужчина ранил ножом лошадь и опубликовал видео с пострадавшим животным. Об этом сообщили в полиции Кубани.
Накануне житель станицы Ахтанизовской выложил в сеть ролик с лошадью, которой порезал шею. Публикацию изучили правоохранители и пришли к мужчине в гости. 47-летний злоумышленник не стал объяснять полицейским мотивы своего поступка.
Стражи порядка нашли раненую лошадь по кличке Ева в загоне и вызвали на место ветеринара, который оказал необходимую помощь.
«Нож, которым, предположительно, мужчина причинил ранение животному, изъят и приобщен к материалам проверки», — отметили в пресс-службе краевого УМВД.
В настоящее время раненое животное находится в удовлетворительном состоянии, его хозяин вновь может стать фигурантом уголовного дела.
Ранее мужчина изрубил топором двух собак на детской площадке в российском городе.