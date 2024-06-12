Найден ген, «помогающий» раковым клеткам распространяться в организме

Ученые из Общего онкологического центра штата Массачусетс идентифицировали ген Gstt1, который способствует метастазированию рака, «помогая» опухолевым клеткам распространяться в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

Ученые объяснили, что экспрессия (активность) некоторых генов позволяет раковым клеткам вызывать изменения в окружающей их среде и перемещаться в другие области организма, образуя вторичные опухоли. Чтобы выявить конкретные гены, способствующие появлению вторичных очагов опухолевого роста, исследователи провели эксперимент на мышах.

Они сравнили паттерны экспрессии генов в первичных и метастатических опухолях у грызунов с раком поджелудочной железы или молочной железы. После идентификации различных генов, экспрессия которых увеличилась в метастатических опухолевых клетках, исследователи по отдельности «отключили» каждый из них.

Результаты показали, что подавление гена Gstt1 не оказало влияния на первичные опухолевые клетки мышей, но лишило метастатические способности расти и распространяться.

По словам исследователей, Gstt1 кодирует фермент, участвующий в обеспечении защиты клеток от токсинов. Одновременно с этим фермент может «заставить» метастатические раковые клетки модифицировать и вырабатывать белок под названием фибронектин. Он важен для прикрепления клеток к внеклеточному матриксу — основе соединительной ткани, обеспечивающей механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ.

Ученые уточнили, что Gstt1 изменяет матрикс, окружающий метастатические раковые клетки, увеличивая их мобильность и наделяя способностью более эффективно «закрепляться» и расти в чужеродных (отличных от первичной) тканях.

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