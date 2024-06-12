Семь человек доставили в больницу после митинга в Ереване

В столице Армении — Ереване после митинга у здания парламента госпитализировали семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

«Семь человек были доставлены в больницу на «скорой» от здания парламента Армении», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, число госпитализированных может поменяться.

Незадолго до этого в Армении полицейские начали задерживать митингующих возле парламента страны сторонников движения «Тавуш во имя Родины», которое возглавляет архиепископ Баграт Галстанян. Уточнялось, что к зданию армянского парламента стянуто большое число полицейских. Позднее стало известно, что в результате действий полиции у здания парламента страны пострадала журналист Mediahub Наре Геворкян.