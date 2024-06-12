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Вертолет Robinson R44 жестко приземлился в Свердловской области

В Свердловской области два человека пострадали после жесткой посадки вертолета

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Виталий Аньков/РИА Новости

Легкий четырехместный вертолет американского производства Robinson R44 совершил жесткую посадку возле базы отдыха «Светофор» под Первоуральском в Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации ресурса, в воздушном судне находились два человека.

«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», — отмечается в публикации.

В конце мая официальный представитель Росавиации Артем Кореняков заявил, что вертолет Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки после жесткой посадки в Мурманской области. Пассажиры при этом не пострадали.

Перед этим в Ломоносовском районе Ленобласти близ деревни Копорское рухнул дельтаплан. Пилот выжил, с травмами различной степени тяжести его доставили в медицинское учреждение.

Ранее иранские СМИ опубликовали 3D-карту места предполагаемой жесткой посадки вертолета Раиси.

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