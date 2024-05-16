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В покушении на премьера Словакии не нашли следов заговора

Политолог Марков: заговора в покушении на премьера Словакии Фицо не было

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Radovan Stoklasa/Reuters

Вероятность того, что за покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо кто-то стоит, крайне мала. Следов какого-либо заговора в случившемся нет, а соцсети нападавшего подтверждают его личную неприязнь к политику, считает политолог, кандидат политических наук Сергей Марков. Стрелявший был либеральным активистом и совершил нападение под влиянием идеологии, заявил он в беседе с 360.ru.

Накануне на Фицо совершили покушение после заседания правительства, в него выстрелили около пяти раз. Стрелявший задержан, им оказался 71-летний Юрай Цинтула, поэт и основатель местного литературного клуба из города Левице. Марков подчеркнул, что в своих соцсетях он публиковал много постов, в которых ругал премьера.

«То есть, по всей видимости, он просто вот сам так решил. Значит, это не заговор, но в этом решении выражаются несколько важных тенденций», — считает политолог.

Спровоцировавшими нападение факторами он назвал взаимную ненависть между политическими группировками в Европе, а также влияние либеральной идеологии. По мнению Маркова, в Европе царит «тотальный либерализм», который поддерживает политические репрессии.

Сыграло роль и то, что нападавший «немножко сошел с ума» на фоне «истерики» в западных СМИ, которые разгоняют ненависть, считает эксперт.

«Средства массовой информации виновны в том, что под их влиянием этот писатель-неудачник совершил попытку политического убийства», — убежден Марков.

Напомним, после покушения Фицо экстренно госпитализировали, он провел в операционной несколько часов с кровоизлиянием в брюшной полости, сегодня стало известно, что его ожидает новая операция.

Политолог ранее допустил, что покушение на Фицо организовали западные спецслужбы.

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