В Словакии сообщили о тяжелом состоянии раненого в результате покушения премьера Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в живот и грудь в результате покушения. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Утверждается, что состояние Фицо «очень тяжелое».

В статье говорится, что нападавший якобы крикнул ему перед выступлением: «Робо, иди сюда». После этого началась стрельба.

«Фицо подошел к людям и прозвучало несколько выстрелов. После них Фицо упал на землю», — отмечается в статье.

Нападавший был задержан полицией. Премьер-министра доставляют на вертолете в больницу Братиславы.

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