Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Словакии сообщили о тяжелом состоянии раненого в результате покушения премьера Фицо

Pravda: Фицо получил ранения в живот и грудь, его состояние очень тяжелое

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в живот и грудь в результате покушения. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Утверждается, что состояние Фицо «очень тяжелое».

В статье говорится, что нападавший якобы крикнул ему перед выступлением: «Робо, иди сюда». После этого началась стрельба.

«Фицо подошел к людям и прозвучало несколько выстрелов. После них Фицо упал на землю», — отмечается в статье.

Нападавший был задержан полицией. Премьер-министра доставляют на вертолете в больницу Братиславы.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами