Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

На данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

В этот же день беспилотники ВСУ атаковали села Петровка и Веселая Лопань в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в Петровке БПЛА сбросили три взрывных устройства, повредив при этом инфраструктурный объект связи и линию электропередачи.

В свою очередь, зенитчики группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки

За день до этого Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

Ранее украинский дрон атаковал автозаправку в Херсонской области.