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Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО сбили беспилотник над Суземским районом

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

На данный момент на месте работают оперативные и экстренные службы.

В этот же день беспилотники ВСУ атаковали села Петровка и Веселая Лопань в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в Петровке БПЛА сбросили три взрывных устройства, повредив при этом инфраструктурный объект связи и линию электропередачи.

В свою очередь, зенитчики группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации отразили атаку БПЛА ВСУ на позиции у Авдеевки

За день до этого Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, она уничтожила несколько воздушных целей.

Ранее украинский дрон атаковал автозаправку в Херсонской области.

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