Эвелина Бледанс рассказала об увлечениях особенного сына

Актриса Эвелина Бледанс в интервью «СтарХиту» рассказала об увлечениях сына Семена, который появился на свет с синдромом Дауна.

«Мне нравится, что Семен уже во многом моя копия. Я никогда никем не хотела стать, кроме как выступать на сцене и чтобы меня показывали по телевизору. Так же и Семен. Все его радости связаны с переодеваниями, у него огромная гардеробная самых разнообразных костюмов: бэтмены, рыцари, пираты, мушкетеры и так далее», — отметила Бледанс.

По словам артистки, она была бы не против снова выйти замуж, но пока что не видит в этом необходимости. Бледанс уточнила, что планирует провести лето на съемках, а также съездить в санаторий в Уфе. Помимо этого, телеведущая с сыном собирается презентовать свой фильм «Сухари и булочки» на кинофестивале в Сочи.

У Бледанс двое детей. Своего первенца она родила 5 июля 1994 года от израильского бизнесмена по имени Дмитрий, в 2012 году Николай улетел на родину своего отца, где по-прежнему и живет. Звезда также была замужем за продюсером Александром Семиным, 1 апреля 2012 года у них родился мальчик Семен с синдромом Дауна, а в 2017 году супруги развелись.

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