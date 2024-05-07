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Политолог объяснил, почему на Западе заговорили о смене Зеленского

Политолог Евстафьев: Зеленский перестал устраивать западных политиков

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Liesa Johannssen/Reuters

Население США и Европы продолжают накачивать нарративами об опасности, исходящей от России, но в тоже время Запад решил сменить нынешнего президента Украины Владимира Зеленского на более контролируемую фигуру. Об этом в интервью Life заявил профессор НИУ ВШЭ, политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Многое, по его мнению, зависит от темпов развала киевской верхушки Соединенными Штатами и Британией.

«Авангард сноса фигуры Зеленского возглавляет Лондон. Вашингтон идет вторым номером. Их цель заменить главу киевского режима на более вменяемого и эффективного менеджера, потому что нынешняя структура и политической власти Украины, и военного управления не дает никаких шансов Западу на успех», — отметил Евстафьев.

Он добавил, что Западу важно сохранить условное пространство, которое будет называться Украиной и находиться под контролем НАТО, поэтому, в том числе, ведется дискурс о введении войск Североатлантического альянса в зону конфликта.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

По данным разведчиков, Вашингтон активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Порошенко, Кличко, Ермака и Залужного могут рассматривать как замену действующему украинскому лидеру в случае резкого ухудшения положения армии на фронте, отметили в СВР.

Ранее американский дипломат предрек появление на Украине власти, готовой к переговорам с РФ.

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