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Шор объявил награду за фото и видео о произволе властей Молдавии

Молдавский оппозиционер Шор пообещал платить за доказательства беззакония власти

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partidulsor.md

Лидер запрещенной в Молдавии партии «Шор» Илан Шор обратился к жителям станы с призывом бороться против произвола властей. Он объявил о вознаграждении за доказательства фактов коррупции в своем Telegram-канале.

«Власть каждый день подтверждает: любое слово против (президента республики Майи) Санду и Партии действия и солидарности (ПДС) используется против нас», — подчеркнул оппозиционер.

По его словам, каждый принятый законодательный акт разрушает жизнь граждан Молдавии. Шор обратил внимание, что у жителей страны отобрали свободу слова, так как за критику властей предусмотрена ответственность якобы за угрозу государственной безопасности.

Он обвинил президента и правящую партию в проведении политики притеснения русскоязычных жителей страны, фермеров, пенсионеров, а также в разработке планов по фальсификации результатов выборов в свою пользу.

В конце февраля бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал главу государства Майю Санду угрозой национальной безопасности страны, так как она ведет республику к ликвидации.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

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