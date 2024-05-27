В Германии рассказали, почему ракеты США потеряли эффективность на Украине

ВС РФ достигли больших успехов в развитии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять некоторые американские ракеты из-за того, что они становятся неэффективными. Об этом заявил репортер Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt.

«Русские в сфере радиоэлектронной борьбы достигли большого прогресса, и они могут заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность», — отметил он.

Как сообщил журналист, в ВСУ просят американскую сторону усовершенствовать ракеты, которыми пользуется украинская армия. В противном случае военнослужащим придется отказаться от ракет США, добавил Ваннер.

До этого американский историк Марк Эпископос заявил, что Западу необходимо согласиться с ограниченностью своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, отказаться от попыток нанести безоговорочное поражение России в конфликте и перейти к более прагматичному и гибкому подходу.

Ранее ВС России взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.