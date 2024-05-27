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В «Аэрофлоте» работают над более прозрачным ценообразование на поездки

ФАС и «Аэрофлот» работают над прозрачностью ценообразования на авиаперевозки

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Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» работают над мерами по повышению прозрачности ценообразования на авиаперевозки. Об этом говорится в сообщении службы.

«Стороны пришли к единому мнению о том, что, с учетом изменившейся рыночной среды, механизмы реализации динамического ценообразования отечественных авиакомпаний и коммерческая политика требуют уточнения с целью повышения прозрачности и предсказуемости цены для пассажиров, в том числе правила определения стартовой цены на авиабилеты», — говорится в сообщении.

В службе добавили, что проанализируют аэропортовые тарифы, в том числе стоимость керосина и наземное обслуживание бортов. Это может снизить «нагрузку на затраты авиакомпаний».

До этого нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы РФ (УФАС) выявило нарушение правила установления цен на дизельное топливо в мелком опте со стороны ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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