В Армении задержали 273 участника акций протеста

Полиция в Армении задержала 273 участника акций неповиновения властям. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«Уже 273 человека задержаны в Ереване в ходе акций неповиновения к этому часу», — говорится в сообщении.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране.

Сообщалось, что лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников с 27 мая запустить массовые демонстрации неповиновения.

22 мая Следственный комитет Армении сообщил о задержании мужчины по подозрению в подготовке к захвату власти в стране. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Ранее оппозиция обвинила полицию Армении в избиении и задержании депутата Ашота Симоняна.