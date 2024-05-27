Российские ученые смогли сохранить ценнейшую породу коров, устойчивую к болезням

Ученым Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста (Федеральный исследовательский центр) удалось сохранить горбатовскую породу коров. Это одна из ценнейших отечественных пород крупного рогатого скота, которая отличается высокой жирностью (до 6%) и белковостью молока. Также порода необыкновенно устойчива к возбудителям лейкоза, туберкулеза и бруцеллеза, отличается способностью очень эффективно использовать кормовые ресурсы, а также приспособленностью к разведению в зоне умеренного климата Центральной России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

По словам ученых ВИЖ Эрнста, с каждым годом возрастала угроза исчезновения этой породы: из 282 тысяч голов скота в 1960 году к началу 2023 года сохранилось всего 230 голов. Такое снижение численности коров этой породы связано с использованием высокопродуктивных зарубежных пород в сельском хозяйстве. При этом с исчезновением породы будут безвозвратно потеряны ценные геномные компоненты, связанные с адаптационными качествами, статусом здоровья и качеством продукции.

В целях сохранения генофонда скота красной горбатовской породы учеными ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на основании геномного скрининга сохранившейся популяции были отобраны чистопородные телки. Для получения потомства было использовано семя двух чистопородных быков красной горбатовской породы 1987 и 1970 годов рождения, сохраняемое более 30 лет. В результате были получены два бычка красной горбатовской породы, которые будут использованы для создания банка семени.

Отобранные телки станут донорами яйцеклеток для получения эмбрионов методом экстракорпорального оплодотворения. Запланирована закладка в криобанк не менее 2000 доз семени и не менее 200 эмбрионов, что позволит сохранить этот ценный национальный генетический ресурс.

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