Новый препарат для похудения может снижать мужскую потенцию, установили ученые

Ученые из медицинского кампуса Техасского университета в Галвестоне обнаружили, что препарат для похудения Семаглутид повышает риск развития эректильной дисфункции у мужчин с ожирением без диабета. Результаты исследования опубликованы в IJIR: Your Sexual Medicine Journal.

В исследовании участвовали мужчины в возрасте от 18 до 50 лет с подтвержденным ожирением, определяемым как значение индекса массы тела (ИМТ), превышающее 30. Отмечается, что испытуемые не страдали диабетом. Ученые стремились выявить, какое влияние на половую функцию оказывает прием препарата Семаглутида. Лекарство помогает контролировать чувство голода путем имитации действия гормона, который вырабатывается организмом при попадании пищи в желудок.

Ученые обнаружили, что у 1,47% участников исследования, которым назначали Семаглутид, была диагностирована эректильная дисфункция. Среди добровольцев, объединенных в контрольную группу (не принимавших Семаглутид), распространенность эректильной дисфункции составила 0,32%. Также было установлено, что в 1,53% случаев после назначения Семаглутида у мужчин был диагностирован дефицит тестостерона (мужского полового гормона). В контрольной группе этот показатель составил 0,80%.

Исследователи предположили, что эректильная дисфункция может развиваться вследствие способности препарата для похудения расслаблять гладкую мускулатуру. Это специфическая, бесполосистая мышечная ткань, встречающаяся в основном в стенках полых органов и кровеносных сосудов (в том числе сосудистого аппарата, ответственного за эрекцию).

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