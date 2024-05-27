В ДНР задержали семь возможных пособников ВСУ

Росгвардейцы задержали в Донецкой народной республике (ДНР) семь человек, которых подозревают в работе на Вооруженные силы Украины (ВСУ). Информация об этом появилась в Telegram-канале Росгвардии.

Уточняется, что задержать подозреваемых удалось благодаря данным, полученным от военной контрразведки. Помимо семерых возможных пособников ВСУ, были выявлены 26 человек, которые призывали к терроризму и экстремистским действиям, а также 14 граждан, совершивших различные преступления.

До этого сообщалось, что жителя Запорожской области, который сотрудничал со службой безопасностью Украины (СБУ) и передавал ей данные о российской инфраструктуре, приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

24 апреля бывший подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал, что Украина на протяжении нескольких лет формировала внутри России подполье и диверсионно-террористические ячейки. По словам Прозорова, сложно сказать, сколько людей в этих ячейках, но «это точно не десятки», а больше. Он добавил, что конкретную цифру могут назвать только в Киеве.

Ранее в Омске ликвидировали приход из-за иконы с бандеровцами.