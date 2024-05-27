Новые Lada Vesta в Белоруссии продают дешевле, чем в России

Дилеры Lada в Белоруссии продают автомобили Lada Vesta NG по ценам, которые на 20% ниже российских. Об этом сообщает Motor.ru, проанализировавший цены на официальном сайте белорусского дистрибьютора Lada.

Седан Lada Vesta в базовой комплектации Comfort предлагается в соседней стране за 44 тыс. белорусских рублей (1,23 млн российских рублей). При этом в России аналогичный седан в версии Comfort`24 с мотором 1.6 мощностью 106 л.с. и пятиступенчатой механической трансмиссией предлагается за 1,51 млн российских рублей, что почти на 20% дороже.

Цена универсала Vesta SW NG в Белоруссии более чем на 20% ниже российской. Там этот автомобиль продают за 45,9-46,5 тыс. белорусских рублей (1,28-1,3 млн российских рублей). В России рекомендованная цена универсала Vesta составляет 1,64 млн рублей.

Универсал Lada Vesta SW Cross с увеличенным дорожным просветом и защитной пластиковой отделкой в Белоруссии стоит 54,5 тыс. белорусских рублей (1,52 млн российских) за машину в версии Life с мотором 1.6 и механической трансмиссией. В России за аналогичный универсал просят 1,85 млн рублей.

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