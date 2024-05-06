Политолог: Макрон вряд ли отправит свои войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не станет отдавать приказ о массовой переброске французских солдат на Украину. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Перла. По его словам, у Парижа попросту не достаточно войск, чтобы повлиять на ход боевых действий.

«Совсем недавно на весь Сахель — половину Африки — Франция держала едва 6000 солдат. По самым «оптимистичным» оценкам, на Украину она может отправить 1,2-2 тысячи военных. Этого хватит, может быть, чтобы установить батареи ПВО в Одессе», — сказал Перла.

Он добавил, что Макрон «наступает» скорее в информационном пространстве, где еще со времен ухода с поста канцлера Германии Ангелы Меркель пытается стать «лидером Европы».

Накануне появилась информация, что Франция все-таки решилась на отправку войск на Украину, но пока речь о наемниках Иностранного легиона. Об этом сообщил бывший помощник замминистра обороны США. С его слов, первыми перебросили в Славянск специалистов по артиллерии и разведке. Всего Париж собирается послать на помощь ВСУ около 1,5 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что Макрон пытается переключить внимание аудитории в своей стране с внутренних проблем на внешнюю повестку, чтобы удержаться на посту.

Ранее Макрон призвал Запад отказаться от лимитов на военную поддержку Украины.