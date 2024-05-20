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В Иране создали комиссию по расследованию гибели Раиси

Начальник генштаба ВС Ирана поручил расследовать крушение вертолета Раиси

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West Asia News Agency/Reuters

Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил провести расследование крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Для расследования гибели Раиси создана особая комиссия, которую возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В комиссию вошли военные и технические эксперты, задачей которых станет доскональное исследование обстоятельств и причины авиакатастрофы вертолета иранского президента.

До этого в Белом доме заявили, что не видят следов иностранного вмешательства при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что, согласно американским разведданным, вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпел крушение в результате несчастного случая.

Ранее в Иране назвали причину крушения вертолета президента Ирана.

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Крушение вертолета Раиси
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