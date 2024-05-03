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В Кремле сочли опасным заявление Кэмерона об ударах британским оружием по РФ

Песков назвал прямой эскалацией слова Кэмерона об ударах Украины по РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле воспринимают заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве ВСУ использовать британские вооружения для ударов по России как прямую эскалацию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим такую вербальную эскалацию со стороны официальных представителей», — отметил он.

По словам Пескова, российские власти видят это и на уровне глав государств, когда это касается Франции, и на «более экспертном уровне» в случае с Великобританией.

Он обратил внимание, что такая прямая эскалация напряженности вокруг украинского конфликта может представлять опасность для всей архитектуры европейской безопасности.

3 мая информационное агентство Reuters вернуло новость с призывом Кэмерона атаковать объекты в России. Во время визита в Киев он заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. В Госдуме уже ответили на заявление главы британского МИД.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.

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