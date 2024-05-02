В России захотели ввести «карту русского»

Власти Калининграда предложили ввести «карту русского» для въезда и учебы на территории РФ. С инициативой выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с газетой «Ведомости».

По оценке главы региона, «карту русского» следует выдавать проживающим за рубежом гражданам Российской Федерации. Предполагается, что такой документ позволит этой категории населения въезжать в страну без получения визы и бесплатно обучаться в высших учебных заведениях РФ.

«Это такой базовый набор возможностей», — утверждает он.

Как отмечает Алиханов, введение «карты русского» следует реализовать на федеральном уровне. По его словам, документа может стать одним из методов решения вопроса с дефицитом рабочей силы.

Аналогичная программа функционирует в соседней с Калининградской областью Польше, где обладатели «карты поляка» из числа иностранных граждан пользуются рядом преимуществ, обратил внимание губернатор.

Незадолго до этого экс-заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал Калининградскую область России «оккупированной территорией» и пригрозил, что в случае войны НАТО с РФ она будет ликвидирована.

Ранее Алиханов опроверг информацию о том, что он планирует до срока сложить с себя полномочия и перейти в федеральное правительство.