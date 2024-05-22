МИД России обвинил США в стремлении подорвать работу БРИКС

Вашингтон ведет закулисную работу по подрыву БРИКС — США не нравится все, что не поддается контролю американцев. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Все, что выходит за рамки мономодели американского лидерства, американской гегемонии вызывает неприятие Вашингтона», — сказал он.

По его словам, Соединенными Штатами ведется работа на срыв проектов БРИКС.

«Ведется работа на осложнение деятельности его институтов, в том числе такого института, как Банк развития», — отметил Рябков.

Замглавы российского МИД подчеркнул, что БРИКС взаимодействует с мощными странами, которые не являются новичками в международных делах и для которых не является секретом то, что США хотят сохранить свою гегемонию.

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что страны БРИКС могут совместными усилиями создать привязанную к золоту валюту, и тогда позиции доллара как международного средства расчетов могут поколебаться.

Ранее Путин заявил, что в БРИКС набирает силу необратимый процесс дедолларизации.