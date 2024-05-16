Чемпион мира заявил, что ему очень жаль российских фигуристов

Французский фигурист, чемпион мира Брайан Жубер признался, что уровень мирового фигурного катания упал после отстранения российских спортсменов весной 2022 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мне очень жаль русских фигуристов. Я не понимаю этого решения. Соревноваться с ними всегда было интересно. С русскими любой турнир — особенно чемпионат Европы — выглядит конкурентоспособнее. Уровень упал, это касается женского одиночного и парного катания», — заявил Жубер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям после начала специальной военной операции России на Украине. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине, где победительницей в личном турнире стала россиянка Анна Щербакова. Соответственно, уже три чемпионата мира прошли без участия российских фигуристов.

Ранее чемпионка мира Каори Сакамото заявила, что расстроится из-за возвращения россиянок.