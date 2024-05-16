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Сергей Жуков объявил о съемках второго сезона сериала про начало девяностых

Певец Сергей Жуков сообщил о продлении сериала «Камера Мотор»

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Пресс-служба ТНТ

Певец Сергей Жуков объявил о продлении сериала «Камера Мотор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Жуков отметил, что на данный момент он и сценарист Вадим Бакунев пишут сюжет для второго сезона проекта.

«Но нужно понимать, что съемки занимают большое количество времени и это, как всегда, летнее время. Получается, у нас есть конкретный период, в который надо попасть», — поделился артист.

Сюжет рассказывает об обычном парне и сотруднике видеосалона Николае Виденине, который влюблен в кино. В один день герой случайно ставит школьникам кассету с фильмом для взрослых вместо мультфильма.

Из-за инцидента герой попадает в колонию-поселение на год. Там по приказу начальника колонии Назарова Виденин начал снимать ремейки известных мировых картин — от «Терминатора» до «Индианы Джонса». Главные роли исполняли заключенные, а другие арестованные создавали спецэффекты и декорации из подручных средств.

В ролях — Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Андрей Свиридов, Сергей Степин, Ирина Выборнова, Сергей Беляев, Софья Сокур.

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