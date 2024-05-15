Зеленский отменил международные поездки из-за ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне российского наступления в Харьковской области дал поручение перенести все международные мероприятия со своим участием. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса президента.

«Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты их проведения», — говорится в сообщении.

​​В Офисе рассказали, что Зеленский провел ежедневное совещание, на котором обсуждалась ситуация в Харьковской области и обеспечение армии страны. Президент заслушал доклады начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и главкома ВСУ Александра Сырского.

Там добавили, что «на месте» в данный момент работают командующие ГПСУ, НГУ и непосредственно Сырский, который принимает все решения на основе исчерпывающей информации. Кроме того, в регионе развертываются дополнительные силы, имеются резервы.

15 мая генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции».

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за положения на фронте.