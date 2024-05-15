На Западе заявили о крепких отношениях России и Китая

Частые встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина свидетельствуют об укреплении отношений между государствами. Об этом сообщает The Economist.

«Даже если Си имеет какие-либо сомнения относительно последствий специальной военной операции, он не позволит этому ослабить отношения с Путиным. Похоже, они действительно дружат», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня. Например, совместные военные учения России и Китая и растущий товарооборот между этими странами вызывают тревогу Запада. В США также обеспокоены тем, что в случае возможной войны между Соединенными Штатами и Китаем Москва может оказывать Пекину всю необходимую поддержку.

До этого Госдеп США предостерег Китай от поддержки России в конфликте на Украине, если Пекин хочет иметь хорошие отношения с европейскими странами и другими государствами. Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател прокомментировал предстоящий визит Владимира Путина в КНР.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.