Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о крепких отношениях России и Китая

Economist: визиты Путина в Китай говорят о крепких отношениях между странами

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

Частые встречи президента РФ Владимира Путина и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина свидетельствуют об укреплении отношений между государствами. Об этом сообщает The Economist.

«Даже если Си имеет какие-либо сомнения относительно последствий специальной военной операции, он не позволит этому ослабить отношения с Путиным. Похоже, они действительно дружат», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что сотрудничество двух стран достигло беспрецедентного уровня. Например, совместные военные учения России и Китая и растущий товарооборот между этими странами вызывают тревогу Запада. В США также обеспокоены тем, что в случае возможной войны между Соединенными Штатами и Китаем Москва может оказывать Пекину всю необходимую поддержку.

До этого Госдеп США предостерег Китай от поддержки России в конфликте на Украине, если Пекин хочет иметь хорошие отношения с европейскими странами и другими государствами. Так заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател прокомментировал предстоящий визит Владимира Путина в КНР.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами