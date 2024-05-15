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В «Зените» ответили на претензии по снижению мотивации

Игрок «Зенита» Вендел о мотивации: от чемпионских эмоций невозможно устать

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел признался, что не согласен с высказываниями на тему того, что у команды снизилась мотивация. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я не соглашусь, потому что мотивация у нас всегда одна – каждый год подтверждать звание сильнейшей команды России. От чемпионских эмоций невозможно устать, наоборот, их хочется повторять как можно чаще», — заявил Вендел.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе уступили московскому ЦСКА. До этого петербургский клуб проиграл «Рубину» (0:2), «Динамо» (0:1) и сыграл вничью с «Факелом» (1:1). Одно очко в четырех матчах при одном забитом голе — это худший отрезок в четыре матча у «Зенита» при Семаке по обоим показателям.

«Зенит» идет на втором месте в РПЛ, набрав 51 очко. Команда отстает от лидирующего «Динамо» на два балла за два тура до конца чемпионата.

При этом «Зенит» продолжает сражение в Кубке России. Команда играет в финале Пути РПЛ с ЦСКА. Первая встреча состоялась в Москве и завершилась вничью — 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» отказались называть поражение «Балтике» позором.

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