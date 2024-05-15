В ВСУ пожаловались на сливы данных и дефицит мобилизованных

Мобилизованных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика.

По его словам, ВСУ не хватает пехоты. Он также отметил, что «заканчиваются люди», а у ВС РФ есть информация о передвижениях украинских военных. Пока он не знает, каким образом Россия получает данные о сменах бригад, но военные нападают именно в эти моменты.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже 16 апреля 2024 года глава государства подписал закон об усилении мобилизации в стране, он вступит в силу 18 мая. Теперь все военнообязанные украинцы в течение 60 дней (с 18 мая) обязаны обновить свои данные в военкомате. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу до тех пор, пока в стране действует военное положение. Уклонистам грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее украинские военные признали бесполезность мобилизованных в ВСУ.