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ЕК предупредила о рисках для экономического роста ЕС из-за конфликтов

Еврокомиссия предупредила о влиянии конфликта на Украине на рост ВВП в Европе

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Global Look Press

Евросоюз предупредили о возросших рисках для экономического роста в странах входящих в блок. Об этом говорится в опубликованном весеннем докладе Еврокомиссии.

Ключевую опасность, по мнению Брюсселя, представляет затянувшаяся спецоперация России на Украине.

«Неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив за последние месяцы серьезно увеличились, главным образом из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», — указали в ЕК.

Там также отметили негативное влияние на экономику конфликта на Ближнем Востоке и более широкой геополитической напряженности в мире.

По оценкам европейских чиновников, на замедление темпов роста ВВП в странах ЕС также могут повлиять климатические проблемы, инфляция в США и возможные односторонние протекционистские меры отдельных государств для поддержки бюджетов.

До этого В Европе обеспокоились последствиями конкуренции США и Китая.

Ранее были названы три блока мировой экономики.

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