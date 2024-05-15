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Австралийка нашла в машине ядовитую змею, дала имя и стала с ней ездить на работу

Австралийка обнаружила в машине опасную змею и стала с ней ездить на работу

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Bill Draker/Global Look Press

В Австралии ядовитая змея заползла в автомобиль и поселилась в нем. Об этом сообщает people.com.

Отмечается, что змея — краснобрюхий черный аспид. Он попал в машину, когда хозяйка оставила дверь открытой. Профессиональные ловцы пытались четыре раза поймать рептилию, но каждый раз безуспешно.

Чтобы ездить на работу и не быть укушенной змеей, женщина надевает защитный комбинезон и перчатки. Она назвала змею Флаффи.

Помочь женщине вызвался еще один специалист. Он предложил снять сиденья и приборную панель. Тогда, по его словам, поймать змею станет проще.

До этого сообщалось, что в России многие водители, чувствуя усталость, прибегают к потреблению энергетиков, чтобы взбодриться, однако вода, кофе и чай в этом отношении гораздо более безопасны и эффективны.

Взбодриться помогает и горький шоколад за счет содержания кофеина, а также фрукты, в которых есть глюкоза и фруктоза. Простые углеводы быстро поступают в мозг и ненадолго дают ощущение бодрости. Лучший вариант при сонливости — дать себе поспать 10-15 минут и не бороться с собой.

Ранее россиянам рассказали, в каком возрасте надо отказаться от автомобиля.

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