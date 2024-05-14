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В Омской области зафиксирован рекордный за восемь лет уровень воды в реке

В Усть-Ишиме Омской области зафиксировали рекордный за восемь лет уровень воды в Иртыше

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Главное управление МЧС России по Омской области

Уровень воды в Иртыше в Усть-Ишиме Омской области, где из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации, превысил рекордный за последние восемь лет показатель. Об этом ТАСС сообщила начальник Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Криворучко.

«В Иртыше у Усть-Ишима зафиксирован уровень воды 928 см. Это рекордный показатель с 2016 года, когда вода поднялась на 847 см», — сказала она.

Криворучко добавила, что исторический максимум зарегистрировали в 1941 году, когда уровень воды превысил 10 метров.

13 мая сообщалось, что в Омской области завели уголовное дело о халатности сотрудников местных органов власти в связи с наводнением на севере региона.

11 мая в Усть-Ишимском районе Омской области подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту. Спустя сутки власти Омской области ввели режим ЧС регионального значения в девяти населенных пунктах Усть-Ишимского района. С территорий, находящихся в зоне подтопления, начали эвакуировать женщин и детей. Глава региона Виталий Хоценко при этом отметил, что ситуация хоть и сложная, однако контролируемая.

Ранее в Омской области чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.

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