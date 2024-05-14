Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в госкорпорациях

Кадровые перестановки в руководстве российских государственных корпораций и государственных компаний в настоящее время не планируются. Об этом во время регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне об этом неизвестно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом в ходе мероприятия представитель Кремля анонсировал скорое назначение временно исполняющих обязанности губернаторов в тех регионах, главы которых уже перешли или собираются перейти на работу в федеральное правительство. По его словам, президент страны Владимир Путин ежедневно уделяет внимание губернаторской повестке и может уже в ближайшие дни принять необходимые кадровые решения.

В то же время Песков не исключил, что даже после утверждения руководящего состава администрации главы государства в структуре еще произойдут кадровые перестановки. Как сказал пресс-секретарь Кремля, речь идет о назначении или переназначении начальников различных управлений этого органа.

14 мая российский лидер подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации президента РФ. Из документа следует, что Антон Вайно сохранил пост руководителя данного государственного органа.

Ранее в Кремле рассказали, когда состоится первая встреча Путина с новым кабинетом министров.