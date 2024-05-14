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В Белгороде восстановят пострадавший от обстрела ВСУ дом

Гладков: пострадавший от обстрела ВСУ дом в Белгороде будет восстановлен

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Global Look Press

Пострадавшую часть дома в Белгороде, частично разрушенную после атаки Вооруженных сил Украины, будут восстанавливать на том же месте. Об этом со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщает РИА Новости.

Окончательное решение об этом будет принято после обследования фундамента строения. Предполагается, что на восстановительные работы будет потрачено около 350 млн рублей.

Гладков уточнил, что разбор части пострадавшей многоэтажки начнется 15 мая.

В настоящее время возле дома перебита теплотрасса, у жильцов оставшихся целыми подъездов отсутствует горячая вода.

Выплаты пострадавшим будут произведены на этой неделе.

12 мая Белгород подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате обрушился весь подъезд одного из жилых домов с первого по десятый этаж. Подробности о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Белгородской области к 1 июля отремонтируют 138 социальных объектов.

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Обрушение дома в Белгороде
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