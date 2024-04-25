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Власти Франции и ЕС обсудят обновление стратегии безопасности Евросоюза

Макрон вскоре обсудит с союзниками новую стратегию ядерной безопасности Франции

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон намерен в ближайшие месяцы обговорить с европейскими партнерами обновление стратегии безопасности в Евросоюзе, одним из ключевых тем должно стать ядерное оружие. Его слова передает ТАСС.

«Мы должны наполнить содержанием понятие надежной обороны Европы», — полагает глава государства.

Он пообещал в течение ближайших месяцев пригласить партнеров к формированию европейской оборонной инициативы с четкой стратегической концепцией и хорошими перспективами.

«Ядерное сдерживание лежит в основе оборонной стратегии Франции», — подчеркнул президент.

Макрон упомянул необходимость развития системы противоракетной обороны (ПРО) и выступил за «создание стратегической близости между европейскими военными силами», в том числе за счет создания общей военной академии Европы.

«Гарантии безопасности <...> позволят нам в будущем наладить добрососедские отношения с Россией», — подытожил политик.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК в марте представит стратегию военной промышленности Евросоюза.

Ранее Саркози заявил, что ЕС надо прояснить стратегию по Украине.

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