Власти Франции и ЕС обсудят обновление стратегии безопасности Евросоюза

Французский президент Эммануэль Макрон намерен в ближайшие месяцы обговорить с европейскими партнерами обновление стратегии безопасности в Евросоюзе, одним из ключевых тем должно стать ядерное оружие. Его слова передает ТАСС.

«Мы должны наполнить содержанием понятие надежной обороны Европы», — полагает глава государства.

Он пообещал в течение ближайших месяцев пригласить партнеров к формированию европейской оборонной инициативы с четкой стратегической концепцией и хорошими перспективами.

«Ядерное сдерживание лежит в основе оборонной стратегии Франции», — подчеркнул президент.

Макрон упомянул необходимость развития системы противоракетной обороны (ПРО) и выступил за «создание стратегической близости между европейскими военными силами», в том числе за счет создания общей военной академии Европы.

«Гарантии безопасности <...> позволят нам в будущем наладить добрососедские отношения с Россией», — подытожил политик.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК в марте представит стратегию военной промышленности Евросоюза.

Ранее Саркози заявил, что ЕС надо прояснить стратегию по Украине.