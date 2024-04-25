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В МИД РФ заявили о высылке двух латвийских дипломатов

МИД: РФ решила выслать двух латвийских дипломатов по принципу взаимности

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российское руководство решило выслать двух сотрудников посольства Латвии из страны. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

В заявлении уточняется, что 25 апреля внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Латвии в РФ Даце Рутку. На встрече иностранному дипломату был выражен решительный протест из-за решения Риги «без каких-либо оснований» объявить двух российских дипломатов, работавших на территории республики, персонами нон грата.

«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», — говорится в публикации.

В то же время МИД РФ довел до сведения латвийской стороны, что в случае продолжения ее враждебных действий власти страны примут иные ответные меры. Как отметили представители внешнеполитического ведомства, соответствующие шаги Москвы будут довольно болезненными для Риги.

Министерство иностранных дел Латвии в конце марта объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата или «нежелательной персоной». Кишинев обвинил его в «некорректной публичной коммуникации» и потребовал покинуть страну до 10 апреля.

Ранее РФ выслала эстонского дипломата, исходя из принципа взаимности.

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