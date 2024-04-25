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Путин порассуждал о возможном снижении ключевой ставки ЦБ

Путин выразил уверенность в снижении со временем ключевой ставки ЦБ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Исходя из объективных тенденций, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«Если кредиты берут, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут, на это очень рассчитываю», — сказал президент.

Также Путин заявил, что находится в постоянном контакте с главой российского ЦБ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, считает, что угроза инфляции в стране еще есть.

Кроме того, президент рассказал, что российские власти работают над донастройкой налоговой системы, готовятся предложения.

Он также заявил о необходимости поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом.

Ранее Путин анонсировал финансовые вливания в промышленную ипотеку.

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