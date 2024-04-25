В Госдуме призвали ограничить скорость электросамокатов на уровне производителя

Скорость электросамокатов важно ограничивать не только в правилах дорожного движения, но и на уровне производителей. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» высказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая. Кроме того, по ее словам, скоростные ограничения должны действовать как для прокатных, так и для частных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«В прошлом году я обращалась в Минтранс с просьбой сделать электросамокаты слышимыми во время движения, поскольку сейчас они передвигаются практически бесшумно, чем создают опасность для пешеходов. Пешеход на тротуаре может вести себя как угодно — внезапно остановиться или повернуть в какую-либо сторону. Несущийся на самокате человек не успеет на это среагировать», — продолжила Буцкая.

Парламентарий сообщила, что поддерживает установку номеров на СИМ, а также использование искусственного интеллекта (ИИ) для ловли нарушителей.

До этого Дептранс Москвы напомнил жителям столицы, что электросамокаты, сегвеи и моноколеса с 1 марта приравниваются к транспортным средствам.

По новым правилам передвигаться на СИМ можно по велоинфраструктуре, переходить дорогу пешком, двигаться со скоростью не более 25 километров в час, а в некоторых местах — не более 10 километров в час. Кроме того, ездить на электросамокатах можно только поодиночке, а в нетрезвом состоянии пользоваться гаджетом запрещено.

Ранее в Петербурге школьницы получили травмы головы после поездки на электросамокате вдвоем.