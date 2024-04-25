В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Латвии

Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Латвии на территории страны Даце Рутку. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, дипломат уже прибыла в задние ведомства на Смоленской площади. Она не стала как-либо комментировать ситуацию, молча проследовав до министерства.

Другая информация пока не поступала. В том числе это касается причин вызова латвийского дипломата в МИД РФ.

В конце марта министерство иностранных дел Латвии объявило персоной нон грата одного из российских дипломатов, работавших на территории республики. Представители ведомства уточнили, что решение было принято из-за его «некорректной публичной коммуникации», якобы направленной на дискредитацию органов власти и государственных учреждений страны.

Российскому дипломату предписали покинуть Латвию до 10 апреля.

До этого представитель управления по делам миграции Латвии Мадара Пуке сообщила о планах властей депортировать из страны около 800 граждан РФ. Речь идет о людях, которые не подавали заявления на постоянный или временный вид на жительство.

Ранее МИД РФ вызвал посла Франции в стране Пьера Леви из-за высказываний главы внешнеполитического ведомства республики.