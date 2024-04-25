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Песков заявил о планируемой поездке Путина в Якутию

Песков: поездка Путина в Якутию планируется, точных сроков пока нет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Поездка президента Российской Федерации Владимира Путина в Якутию планируется, но точных сроков пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Она состоится, она планируется. Пока точных сроков нет, мы сообщим», — сказал Песков.

13 марта Песков рассказал о планах Путина посетить Якутию.

До этого глава государства обратил внимание, что уже есть договоренность с руководством Якутии наметить, какие именно вопросы станут ключевыми на обсуждении плана развития республики.

25 апреля Владимир Путин объявил поддержку рождаемости приоритетной общенациональной задачей.

До этого Путин заявил, что семьям участников СВО нужно уделить особое внимание, как и многодетным семьям, пострадавшим от паводков.

Ранее Путин подверг критике чиновников за данные о выплатах пострадавшим от паводков.

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