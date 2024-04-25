В Белоруссии заявили об узаконивании Западом военной силы

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин высказал мнение, что международные организации легитимизируют применение военной силы против неугодных государств. Его слова на Всебелорусском народном собрании (ВНС) передает РИА Новости.

«Международные организации по безопасности и другие международные институты фактически перестали являться сдерживающим фактором от развязывания военных конфликтов», — сказал Хренин.

До этого Всебелорусское народное собрание утвердило новую военную доктрину республики, в которой упоминается размещение на ее территории ядерного оружия России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что вооруженные силы стран НАТО при возможной интервенции в страну «пойдут второй шеренгой», выведя на первый план предателей и бандитов из белорусской оппозиции.

Согласно новой доктрине, Белоруссия намерена укреплять свою безопасность в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, а также содействовать развитию военной составляющей ШОС.

Ранее в Минобороны Белоруссии высказались о гонке вооружений.