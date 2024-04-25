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Китай выразил протест из-за размещения ракет США на Филиппинах

МО КНР выразило решительный протест из-за размещения ракет США на Филиппинах

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Global Look Press

Министерство обороны Китая выразило решительно против размещения ракет США средней дальности на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выступаем решительно против размещения США баллистических ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», — заявил представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

По его словам, шаги США создают серьезную угрозу безопасности стран региона, а также наносят серьезный ущерб миру и стабильности в регионе.

Он подчеркнул, что данные действия «неминуемо приведут к решительным контрмерам со стороны Китая».

До этого посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что размещение американских ракет на Филиппинах станет черным днем для мировой безопасности. Он добавил, что призывает США не открывать «ящик Пандоры» и предпринять все возможные усилия для обеспечения глобальной стабильности.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.

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