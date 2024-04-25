Китай выразил протест из-за размещения ракет США на Филиппинах

Министерство обороны Китая выразило решительно против размещения ракет США средней дальности на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы выступаем решительно против размещения США баллистических ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)», — заявил представитель Министерства обороны Китая У Цянь.

По его словам, шаги США создают серьезную угрозу безопасности стран региона, а также наносят серьезный ущерб миру и стабильности в регионе.

Он подчеркнул, что данные действия «неминуемо приведут к решительным контрмерам со стороны Китая».

До этого посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что размещение американских ракет на Филиппинах станет черным днем для мировой безопасности. Он добавил, что призывает США не открывать «ящик Пандоры» и предпринять все возможные усилия для обеспечения глобальной стабильности.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.