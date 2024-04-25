Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова объяснила вето РФ на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Захарова: РФ внесет свой проект резолюции по ядерному оружию в космосе

close
100%
«МИД России»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МИД России»

Россия заблокировала совместный проект резолюции США и Японии, направленный на размещение оружия в космосе, из-за того, что были проигнорированы предложенные ею поправки в документ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводят «Известия».

«[Поправки] предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а не только оружие массового поражения», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, поправки, предложенные российской стороной не были учтены, несмотря на то, что там отмечалась важность разработки международного юридического инструмента, а также уточнялись несколько положений проекта.

Накануне Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США и Японии о размещении ядерного оружия в космическом пространстве.

В МИД отметили, что Россия после ветирования резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе предложит свой вариант проекта.

Ранее НАТО уличили в намерении нарушить международные договоры по ядерному оружию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами