Захарова объяснила вето РФ на резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Россия заблокировала совместный проект резолюции США и Японии, направленный на размещение оружия в космосе, из-за того, что были проигнорированы предложенные ею поправки в документ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводят «Известия».

«[Поправки] предусматривали включение в текст положений о необходимости принятия мер для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, а не только оружие массового поражения», — говорится в сообщении.

По словам Захаровой, поправки, предложенные российской стороной не были учтены, несмотря на то, что там отмечалась важность разработки международного юридического инструмента, а также уточнялись несколько положений проекта.

Накануне Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США и Японии о размещении ядерного оружия в космическом пространстве.

В МИД отметили, что Россия после ветирования резолюции США и Японии о неразмещении ядерного оружия в космосе предложит свой вариант проекта.

Ранее НАТО уличили в намерении нарушить международные договоры по ядерному оружию.