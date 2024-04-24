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США обвинили в поддержке войны из-за нового пакета помощи Украине

Посол РФ Антонов: США сделали выбор в пользу войны, одобрив помощь Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

США, принявшие решение о выделении нового пакета военной помощи Украине, встали на сторону зла и сделали выбор в пользу войны. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в своей политике американские власти руководствуются интересами «ненасытного» военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. В результате США «поставили крест» на судьбе целого государства в лице Украины.

В то же время Антонов обвинил американские власти в нарушении взятой на себя обязанности нести «особую ответственность за международный мир и безопасность». Как сказал посол РФ, эта задача предусмотрена Уставом ООН.

«Американская помощь не спасет [президента Украины Владимира] Зеленского. Новое оружие будет уничтожено», — добавил глава дипломатического представительства.

В конце он подчеркнул, что вне зависимости от ситуации цели специальной военной операции (СВО) на Украине будут достигнуты.

24 апреля сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

За документ проголосовали 75 сенаторов. Еще 17 парламентариев высказались против.

Ранее в Белом доме объяснили стремление снабжать украинские войска оружием.

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