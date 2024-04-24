Глава МИД Казахстана сообщил британскому коллеге о позиции страны по Украине

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, в ходе которых заявил о желании властей республики добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС.

После беседы глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел пресс-конференцию для журналистов. Во время мероприятия, которое состоялось в Астане, он рассказал о большом интересе Лондона к происходящему в зоне украинского кризиса.

«Со своей стороны проинформировал своего коллегу, что для нас очень важно решать любые конфликты мирным путем», — сказал Нуртлеу.

Он добавил, что казахстанское руководство продолжает придерживаться нейтральной политики по вопросу Украины.

23 апреля министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что мирное урегулирование украинского конфликта невозможно без участия РФ. В то же время он подтвердил приверженность Берна нейтральному статусу.

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии какой-либо инициативы по мирному решению украинского конфликта. При этом представитель президента РФ уточнил, что глава государства Владимир Путин не раз констатировал готовность урегулировать проблему без применения силы.

Ранее в МИД КНР назвали единственный путь урегулирования украинского кризиса.