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В ЕС отреагировали на решение МИД Украины по консульским услугам для военнообязанных

В ЕС приняли к сведению решение Киева по консульским услугам военнообязанным

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Yves Herman/Reuters

В Европейском союзе приняли к сведению решение МИД Украины по приостановке предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях за границей. Об этом заявила представитель ЕК Анита Гиппер, сообщает «Европейская правда».

«Мы приняли к сведению это заявление. У меня нет конкретных комментариев, если говорить о директиве относительно временной защиты», – сказала Гиппер.

Она подчеркнула, что директива Евросоюза по временной защите продолжает действовать вне зависимости от пола и призывного статуса граждан.

До этого сообщалось, что МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных, находящихся за границей.

Позже стало известно, что ведомство возобновит оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста не раньше 18 мая 2024 года.

Ранее Кулеба высказался об ограничении консульских услуг для украинцев за рубежом.

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